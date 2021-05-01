فيصل بن سلمان يُدشِّن البوابة الرقمية لكتاب المدينة المنورة المصور والمتجر الإلكتروني لمركز البحوث

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان البوابة الرقمية لـ”كتاب المدينة المنورة المصور”، والمتجر الإلكتروني الخاص بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.
وأشاد أمير المنطقة خلال زيارته للمركز أمس (الجمعة) بالإسهامات التي يقدمها منذ تأسيسه في عام 1418هـ، والدور المهم الذي يضطلع به في حفظ وإبراز تاريخ المدينة المنورة ومعالمها الإسلامية المُتعددة، مثمناً برامج التحول الرقمي التي يعمل عليها المركز لإتاحة البحوث والدراسات للمهتمين بطريقة مُيسرة.
وتتيح البوابة الرقمية لـ”كتاب المدينة المنورة المصور” باللغتين العربية والإنجليزية؛ مجموعة قيمة ونادرة من الصور الفوتوغرافية التي جُـمعِـت من مختلف دول العالم، لِـتُـوثّـق مراحل مختلفة من تاريخ وموروث المدينة المنورة، وصور المسجد النبوي ومآذنِـه، والآثار القديمة، ومسجد قباء، والعديد من المعالم المهمة بالمدينة. وفق “أخبار 24”.
ويحتوي المتجر الإلكتروني للمركز على جميع المطبوعات التي تتعلق بتاريخ ومورث المدينة المنورة في مختلف جوانبه ومساراته وعصوره.