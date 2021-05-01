“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية على عدد من المناطق.. وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بأخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة في أخرى.
وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة ستبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
وأبان أن أجزاء من منطقتي جازان، وعسير ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وأن الحالة ستبدأ عندالساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء. وفق “أخبار 24”.