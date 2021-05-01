الإطاحة بمرتكبي سرقة 700 ألف ريال وبطاقات شحن بقيمة 1.3 مليون من مؤسسة تجارية بالرياض

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية ضبطت 6 باكستانيين مخالفين لنظام الإقامة، سرقوا 700 ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة 1.3 مليون ريال من مؤسسة تجارية بالرياض.
وأوضح الكريديس أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حـادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات، اتضح قيام الجناة بهدم جزء من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ 700 ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة (1,300,000) ريال.
وأضاف أنه من خلال إجراءات الاستدلال المتخذة، تمكنت الجهة المختصة من الإطاحة بمنفذيها، وهم 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وضبطت بحوزتهم بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتم استردادها بالكامل، فيما استرد جزء من المبلغ النقدي المسروق. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.