نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > الإطاحة بمرتكبي سرقة 700 ألف ريال وبطاقات شحن بقيمة 1.3 مليون من مؤسسة تجارية بالرياض
01/05/2021   10:49 ص

الإطاحة بمرتكبي سرقة 700 ألف ريال وبطاقات شحن بقيمة 1.3 مليون من مؤسسة تجارية بالرياض

+ = -
625

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية ضبطت 6 باكستانيين مخالفين لنظام الإقامة، سرقوا 700 ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة 1.3 مليون ريال من مؤسسة تجارية بالرياض.

وأوضح الكريديس أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حـادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات، اتضح قيام الجناة بهدم جزء من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ 700 ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة (1,300,000) ريال.

وأضاف أنه من خلال إجراءات الاستدلال المتخذة، تمكنت الجهة المختصة من الإطاحة بمنفذيها، وهم 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وضبطت بحوزتهم بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتم استردادها بالكامل، فيما استرد جزء من المبلغ النقدي المسروق.  وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

الإطاحة بمرتكبي سرقة 700 ألف ريال وبطاقات شحن بقيمة 1.3 مليون من مؤسسة تجارية بالرياض

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150836.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.