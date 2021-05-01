شقيق المواطن المتوفى في حادِث تصادم طائرتين بجنوب إفريقيا: كان متشوقاً للعودة ورؤية أطفاله

كشف شقيق المواطن المتوفى في حادِث تصادم بين طائرتين للتدريب بإحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، تفاصيل جديدة عن حياة شقيقه، مبيناً أنه كان محباً لتعلم مهنة الطيران.
وأوضح معتز شقيق المتوفى (أحمد السيسي)، أن العائلة تعيش في مأساة بعد الحادِث الذي تسبب في وفاة شقيقه، مشيراً وفقاً لـ”العربية”، إلى أنهم تحدثوا مع الفقيد قبل وفاته بيوم واحد، وكان بأحسن حال، كما كان متشوقاً لعودته إلى أرض الوطن ورؤية زوجته وأطفاله.
وأبان أن شقيقه رغم أنه كان يحمل دبلوماً في الكهرباء، فإنه تجاوز كل العقبات ليكون طياراً، لافتاً إلى أنه يعمل منذ أكثر من 6 سنوات كمضيف في طيران ناس، وكان سيحصل على شهادة التخرج بعد 3 أشهر.
وأشار إلى أن سفارة المملكة في جنوب إفريقيا أبلغتهم بخبر الوفاة، كما أنها وقفت مع الأسرة، وسهلت كافة الإجراءات من أجل وصول الجثمان غداً (الأحد)، حيث سيتم الصلاة عليه في الحرم النبوي بالمدنية المنورة.
وكانت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، قد أعلنت نبأ وفاة المواطن أحمد بن محمد السيسي، جراء حادِث تصادم بين طائرتين للتدريب في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج، والذي كان يدرس الطيران على حسابه الخاص، وكذلك وفاة مدربه وطاقم الطائرة الأخرى.