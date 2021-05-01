ابتكرت مهندسة سعودية بجامعة حائل، جهازًا جديدًا يساعد في تحقيق التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، بمسافة آمنة تقدر بـمتر واحد تقريباً، وذلك لمنع انتقال فيروس “كورونا”.
وأوضحت المهندسة براءة محمد غصّاب العنزي، لـ “أخبار 24“، أن ابتكارها “أمنك بتباعدك”، عبارة عن سوار، تم تصميمه من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي، إذ يقوم مستشعر الموجات فوق الصوتية بداخل الجهاز بقياس المسافات بين الأشخاص، ومن ثم يطلق موجات صوتية عالية التردد لا يمكن للأذن البشرية سماعها.
وأبانت أنه عند اصطدام هذه الموجات بجسم ما، ترتد على شكل صدى وفي حالة ارتداد هذه الموجات، فإنه يتم حساب الزمن الذي استغرقته للعودة إلى المستشعر وحساب المسافة بين الشخص والآخر، فإذا كانت أقل من واحد متر يرسل الجهاز تنبيهاً صوتياً لإشعار الشخصين بالابتعاد عن بعضهما البعض وإبقاء مسافة آمنه بينهما.
وفق “أخبار 24”.