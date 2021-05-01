كشفت شركة هوندا عن النموذج الجديد لسيارتها الأكثر شهرة حول العالم “سيفيك”، والذي جاء بهيكل أكبر وأعرض من السابق وتصميم أكثر انسيابية.
وجاء التصميم الجديد بواجهتين أمامية وخلفية مختلفتين عن السابق، كما تم تغيير شكل ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، في حين تراجعت قواعد أعمدة الزجاج الأمامي إلى الخلف قليلا فأصبح غطاء المحرك أكبر حجما، ولتحسين انسيابية الهواء جاءت انحناءات الهيكل الخارجي وغطاء الصندوق الخلفي أكثر بروزا.
وأتت Civic الجديدة وفقا لموقع “موتو1″، بهيكل طوله 4.67 متر، وعرضه 180 سم، وارتفاعه 141 سم، والمسافة بين محوري العجلات 273 سنتيمترا.
وحصلت السيارة على قمرة قيادة عصرية بواجهة قيادة مكسوة بالجلد والكروم بصورة مميزة، وشاشة لمس بمقاس 10.2 بوصة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الصوت وأنظمة الملاحة.
وجهزت المركبة بكاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وجاءت بأنظمة تعليق محسنة تمنح الركاب راحة أكبر أثناء السفر، إضافة إلى نظام عزل ممتاز للضوضاء.
وفيما يخص المحركات فقد جاءت هذه المركبة بنوعين، محرك بنزين بسعة 2 لتر وعزم 160 حصانا، ومحرك بنزين توربيني بعزم 176 و182 حصانا.
وفق “أخبار 24”.