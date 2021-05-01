“الفيصلي” يفتح صفحة “النصر”

عاود فريق الفيصلي، مساء يوم أمس (الجمعة) تدريباته على ملعب ناديه بمدينة حرمة تحت قيادة المدير الفني بريكليس شاموسكا والجهاز الفني المساعد.
وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب العديد من التمارين البدنية باستخدام أدوات اللياقة المتعددة.
وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين؛ حيث اكتفى المشاركون في لقاء القادسية بتمارين استرجاعية فيما أدت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية بمساحات صغيرة. وفق “أخبار 24”.
وأدى حراس المرمى تدريباتهم الاعتياديه تحت إشراف المدرب ماركوس مونيز.
ويستعد الفيصلي لمواجهة نظيره النصر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مايو ضمن منافسات الدوري.