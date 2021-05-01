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أخبار محلية > يعمل في المملكة منذ 21 عاماً.. مدير فندق عالمي يحكي قصة عريس سعودي أصر على ذبـح ناقة داخل الفندق
01/05/2021   6:45 م

يعمل في المملكة منذ 21 عاماً.. مدير فندق عالمي يحكي قصة عريس سعودي أصر على ذبـح ناقة داخل الفندق

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روى الفرنسي كريستوف هازبروك تجربة الـ21 عاماً التي قضاها في المملكة من خلال عمله في مجال الضيافة والفندقة، وأبرز موقف واجهه خلال عمله.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “تجربة فريدة” على قناة sbc اليوم (السبت) أنه يعمل في سلسلة فنادق كمبينسكي العالمية وتم نقله إلى فرع الرياض عام 2000م ليصبح مديراً لقسم الأطعمة والمشروبات، قبل أن يصبح مديراً لفرع الخبر.

وأكد أن أبرز موقف واجهه عندما حجز أحد الأشخاص قاعة الفندق لإقامة حفل زفاف، وطلب بشدة أن يذبح ناقة داخل الفندق لتقديم اللحم طازجاً للضيوف ، قبل أن يتم إقناعه بقيامهم بذلك في مكان خارجي وإحضار اللحم مباشرة.

وأشار إلى أن قطاع الضيافة في المملكة سيكون مزدهراً بسبب تميز السعوديين في المجال من خلال ممارستهم ذلك مع ضيوفهم في منازلهم، وباعتبارهم شعبا مضيافا إضافة إلى ما شاهده بعد تلبيته الدعوات التي قدمت له من قبل أصدقائه في منازلهم. وفق “أخبار 24”.

وبين أنه يستمتع كثيراً بعمله في المملكة وهو ما يجعله يكون يومياً متحفزاً للوصول إلى الفندق، إضافة إلى حرصه على الوقوف على جميع التفاصيل بنفسه، وتواصله مع النزلاء للتأكد من شعورهم بالراحة.

يعمل في المملكة منذ 21 عاماً.. مدير فندق عالمي يحكي قصة عريس سعودي أصر على ذبـح ناقة داخل الفندق

أخبار محلية
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