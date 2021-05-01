بالفيديو.. استشاري يوصي ببدء وجبة الطعام بتناول اللحوم وليس الشوربة والسلطات

أوصى استشاري الأمراض الباطنية الدكتور جاسر الحربش، ببدء وجبة الطعام بتناول اللحوم وليس الشوربة والسلطات كما يفعل معظم الناس.
وأوضح خلال استضافته في برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أنه من الناحية الطبية فإن التراتبية المضبوطة للطعام توصي بالبدء بتناول البروتين لأن ذلك يسهل على المعدة هضمه، مشيرا إلى أن البدء بتناول الشوربة يساهم بتخفيف العصارة الهاضمة فيصبح هضم الدهون واللحوم أقل. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن تناول الشوربة أو السلطة قبل اللحوم قد يكون جيدًا للبدناء لأنه قد يكبح الشهية، لكن الإنسان النحيف الذي يريد الاستفادة من العصارات المعدية عليه أن يبدأ باللحم، ثم النشويات والسلطات.
ابدأ طعامك بتناول اللحم وليس بالشوربة أو السلطة.. هكذا يوصي د. #جاسر_الحربش
في #الليوان تتضح الحكاية#جاسر_الحربش_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/0Xt9n7ikM2
— الليوان (@almodifershow) April 30, 2021