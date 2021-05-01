صاغ باب الكعبة وإطار الحجر الأسود.. ماذا تعرف عن أحمد بن إبراهيم بدر؟

وثقت دارة الملك عبد العزيز، شخصية مؤثرة في التاريخ الوطني، هو أحمد بن إبراهيم بدر، في مقطع مصور يبرز أهم محطات حياته.
وأوضحت الدارة أن أحمد بن إبراهيم بدر، ولد في عام 1339 هـ، الموافق 1920 م، وعمل لأكثر من 35 عامًا كرئيس للصاغة في مكة المكرمة، وينحدر من عائلة انفردت بصياغة هدايا الملوك والمصوغات من حلي وسيوف ذهبية وخناجر.
نشأ مع والده شيخ الصاغة في مكة المكرمة ودرس في مدرسة الفلاح، وعمل معه منذ كانت سنه 15 عامًا، في صياغة الذهب والفضة.
وعين رئيسًا للصاغة في مكة المكرمة عام 1385هـ (1965)، وهو من صاغ باب الكعبة الذي أمر به الملك خالد آل سعود عام 1399هـ (1979م)، كما صاغ باب التوبة بأمر من الملك خالد أيضًا. وفق “أخبار 24”.
وفي نفس العام، صاغ إطار الحجر الأسود، المستبدل بأمر الملك خالد، وتوفي بعد رحلة عامرة عام (1430 هـ) (2009م).
#فيديو الدارة |📺
انفردت عائلته بصوغ “هدايا الملوك” من الذهب.. وهو من صاغ باب الكعبة بأمر من الملك خالد،وباب التوبة داخل الكعبة، وصاغ الإطار الفضي للحجر الأسود.
هل تعرف أحمد بن إبراهيم بدر؟
إنه #شخصية_مؤثرة في تاريخنا الوطني، #دارة_الملك_عبدالعزيز وثقت أبرز محطات حياته. pic.twitter.com/ltABnDZ2fT
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) April 30, 2021