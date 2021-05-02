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أخبار محلية > خلال مؤتمر لـ”الصحة”.. متحدث “التجارة” يستعرض كيفية التسوق الآمن لمستلزمات العيد
02/05/2021   4:44 ص

خلال مؤتمر لـ”الصحة”.. متحدث “التجارة” يستعرض كيفية التسوق الآمن لمستلزمات العيد

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تنظم وزارة الصحة اليوم (الأحد)، مؤتمراً صحفياً حول آخر مستجدات فيروس “كورونا” محلياً وعالمياً، وكذلك أبرز الاستفسارات الشائعة خلال الساعات الماضية. 

وسيستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والتأكيد على أهمية عدم التهاون خلال شهر رمضان، ومستجدات اللقاح والإحصائيات والخدمات الصحية.

ويتناول المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، كيفية التسوق خارج أوقات الذروة لمستلزمات العيد، إلى جانب إيقاف دعوات التجمع والازدحام، ومراقبة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية.

كما يستعرض وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، خدمات المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، والمنصة الرسمية لزكاة الفطر، وإجازة هيئة كبار العلماء بدفع زكاة الفطر قبل موعدها.

خلال مؤتمر لـ"الصحة".. متحدث "التجارة" يستعرض كيفية التسوق الآمن لمستلزمات العيد

وفق “أخبار 24”.

خلال مؤتمر لـ”الصحة”.. متحدث “التجارة” يستعرض كيفية التسوق الآمن لمستلزمات العيد

أخبار محلية
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