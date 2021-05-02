بعد تجاوزه الـ 20 مليون مستخدم.. “توكلنا” يستعرض مراحل تطوره والخدمات التي يقدمها

استعرض تطبيق “توكلنا” رحلة تطوره من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها وتسهم في رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم، وذلك بعد تجاوز عدد المستخدمين 20 مليون مستخدم.
وانطلقت رحلة التطبيق في أبريل 2020 من خلال إصدار تصاريح الحظر، بينما في شهر مايو قدم خدمة الحالات الصحية المتمثلة في بطاقة الوضع الصحي، قبل أن يتيح في شهر سبتمبر من العام الماضي إمكانية حجز مواعيد فحص كورونا. وفق “أخبار 24”.
وأتاح التطبيق في يناير من العام الجاري الحصول على الجواز الصحي، بينما قدّم في مارس خدمتي حجز مواعيد لقاح كورونا والمحفظة الرقمية، ثم إصدار تصاريح العمرة وزيارة المسجد النبوي في شهر أبريل.
هكذا هي حكاية منظومة توكلنا
شكراً 20 مليون مستخدم.#توكلنا_20مليون_مستخدم#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/AW9mE9vhIi
— تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) May 1, 2021