نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد تجاوزه الـ 20 مليون مستخدم.. “توكلنا” يستعرض مراحل تطوره والخدمات التي يقدمها
02/05/2021   4:44 ص

بعد تجاوزه الـ 20 مليون مستخدم.. “توكلنا” يستعرض مراحل تطوره والخدمات التي يقدمها

+ = -
794

استعرض تطبيق “توكلنا” رحلة تطوره من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها وتسهم في رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم، وذلك بعد تجاوز عدد المستخدمين 20 مليون مستخدم. 

وانطلقت رحلة التطبيق في أبريل 2020 من خلال إصدار تصاريح الحظر، بينما في شهر مايو قدم خدمة الحالات الصحية المتمثلة في بطاقة الوضع الصحي، قبل أن يتيح في شهر سبتمبر من العام الماضي إمكانية حجز مواعيد فحص كورونا. وفق “أخبار 24”.

وأتاح التطبيق في يناير من العام الجاري الحصول على الجواز الصحي، بينما قدّم في مارس خدمتي حجز مواعيد لقاح كورونا والمحفظة الرقمية، ثم إصدار تصاريح العمرة وزيارة المسجد النبوي في شهر أبريل.

بعد تجاوزه الـ 20 مليون مستخدم.. “توكلنا” يستعرض مراحل تطوره والخدمات التي يقدمها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150940.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.