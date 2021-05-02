وزير الصحة: كل مواطن سيكون له طبيب مختص لمتابعة حالته وأسرته وتغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المواطنين سيكون لهم تغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية في المملكة.
وقال، خلال حديثه اليوم (السبت) في جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”، إن كل مواطن سيكون أيضا لديه طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته.
وأشار إلى أن المواطنين استفادوا من الاستشارات الطبية عن بعد عبر تطبيق “صحة” وهم خارج المملكة.
فيديو | #وزير_الصحة: سيكون لكل مواطن طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته #الإخبارية pic.twitter.com/BUhRrGqYnB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2021
وفق “أخبار 24”.