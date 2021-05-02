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أخبار محلية > الخطيب: ولي العهد وجهنا بأن تكون مدن المملكة من أحسن مدن العيش في العالم
02/05/2021   4:43 ص

الخطيب: ولي العهد وجهنا بأن تكون مدن المملكة من أحسن مدن العيش في العالم

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كشف وزير السياحة أحمد الخطيب عن إصدار الوزارة 450 ألف تأشيرة سياحية في 3 أشهر قبل جائحة كورونا.

وقال خلال حديثه اليوم (السبت) في جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل” إن ولي العهد وجهنا بأن تكون مدن المملكة من أحسن مدن العيش في العالم.

وأضاف أن الأنشطة الترفيهية بالإمكان إصدار ترخيصها خلال نصف ساعة بعدما كانت تستغرق سنة في الماضي، لافتاً إلى برنامج جودة الحياة يتبعه 13 جهة حكومية، ونعمل على 130 مشروعًا.

وفق “أخبار 24”.

الخطيب: ولي العهد وجهنا بأن تكون مدن المملكة من أحسن مدن العيش في العالم

أخبار محلية
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