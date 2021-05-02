الشقيري يستعرض مشاهد كورونا في المملكة.. من الفحوصات وتوفير السلع إلى “كشتتنا في بيتنا”

تناول الإعلامي أحمد الشقيري الخطوات والإجراءات التي تبنتها المملكة لمواجهة جائحة كورونا، وأكد أن القرارات كانت حاسمة وناجزة، ومنها منع التجول، ما أدى إلى أن الرياض وجدة كانتا من أفضل المدن عالميا في الالتزام بمنع التجول.
وأوضح خلال برنامج “سين” أن تدشين مراكز الفحوصات الطبية للفيروس كان ممتازا، وزار أحد مراكز تأكد للفحص أثناء ركوب السيارة، والذي يعمل بطاقة 50 ألف زائر يوميا بـ 26 مركزا، و320 مركزا لـ “تطمن” بطاقة 30 ألف زيارة يوميا على مدى 24 ساعة.
وقال إنه خلال الجائحة كانت المملكة وأيرلندا من الدول التي زادت فيها ممارسة الرياضة، مشيرا إلى حملة “بيتك ناديك” التي أُطلقت في المملكة، واشترك فيها 4 ملايين شخص، موضحا نموذجا لإحدى الأسر التي جعلت سطح البيت مكانا لممارسة الرياضة والألعاب. وفق “أخبار 24”.
ولم يغفل البرنامج ما قامت به وزارة التجارة من توفير السلع ومراقبة الأسعار، وضبط المخالفين، وبيّن في مركز رصد وفرة المنتجات والسلع ومتابعة أسعارها، كيف نجحت المملكة في المرور من الأزمة، ووفرت السلع، وكان من أبرزها البيض.
كيف واجهت السعودية أزمة “نقص البيض” خلال جائحة كورونا؟
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— MBC1 (@mbc1) May 1, 2021
قرارات طمأنت الشقيري في التصدي لعلاج كورونا
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— MBC1 (@mbc1) May 1, 2021