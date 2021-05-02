شاهد.. تجربة الشقيري في أخذ اللقاح ودور “توكلنا” و”تباعد” في الموجة الثانية لكورونا

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري تجربته الشخصية في تلقي لقاح كورونا، بعد أن تواجد في أحد مراكز تلقي اللقاح المتاحة في المملكة، والتي توفره للمواطنين والمقيمين.
وأوضح، خلال برنامج “سين” على mbc، أن هناك 32 كاونتر متاحة لمتلقي اللقاح في المركز، مع وجود أجهزة قياس الحرارة، وسهولة الوصول إلى الكاونتر المخصص، وأن مدة تلقي اللقاح من الدخول للنهاية لا تتجاوز 15 دقيقة.
ودخل الشقيري الثلاجات المخصصة لحفظ اللقاحات والتي تصل درجة الحرارة بها لأقل من 80 درجة مئوية تحت الصفر، وبين أن كل ثلاجة تستوعب حوالي 100 ألف جرعة، وأن المملكة هي رابع دولة تحصل على اللقاح وتوزعه.
وتناول في حديثه تطبيقي توكلنا وتباعد اللذين استُخدما في المملكة ضمن أدوات المملكة لمكافحة فيروس كورونا، حيث فُرض تحميل تطبيق توكلنا لإظهار الحالة الصحية قبل دخول الأماكن العامة ومقار العمل.
وقال المدير التنفيذي لمنظومة توكلنا، المهندس عبدالله العيسى، إن تطبيق تباعد يحسب المدة الزمنية والمسافة بين شخصين، وينبه إذا كان الشخص قد خالط مصابا بالفيروس خلال الـ 14 يوما الماضية، وعليه أن يتخذ الإجراءات للتأكد من عدم إصابته. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المملكة كانت ثالث دولة في العالم تطلق تطبيقاً يدمج بين البروتوكول الذي أصدرته شركتا أبل وجوجل، وكانت رقم 1 التي دمجته مع شركة هواوي، مشيرا إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية نُفذت 209 ملايين عملية على خوادم توكلنا.
تجربة أحمد الشقيري في تلقي لقاح كورونا
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— MBC1 (@mbc1) May 1, 2021
“توكلنا وتباعد”.. ساهما في منع موجة كورونا الثانية في المملكة
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— MBC1 (@mbc1) May 1, 2021