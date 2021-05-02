أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وذلك لتورطهم في ارتكاب 6 جرائم سرقة.
وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أن المتهمين اقتحموا المنازل والمتاجر بعد كسر الأقفال الخارجية في عدة أحياء متفرقة بالرياض، واستولوا على ما تحويه من بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات.
وأضاف أن بإجراء التحقيق معهم أقروا بما نسب إليهم، مبيناً أن قيمة المسروقات المستردة من أجهزة إلكترونية وهواتف قدرت بـ550 ألف ريال.
وتابع أنه ضُبط بحوزتهم المركبة المستخدمة في السرقة وما يزن 800 جرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.