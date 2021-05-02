بالفيديو.. اللواء “الدويسي” يتحدث عن مطاردة الموت التي كادت تودي بحياته والدافع الذي تلقاه من موقف له مع الملك سلمان

قال اللواء متقاعد ناصر الدويسي إن رجل الشرطة بوجه عام مهدد بالمخاطر، وإنه كان قبل سنوات متوجها لأداء واجب عزاء، وفوجئ بسيارة أحد المطلوبين تتبعه مع إطلاق الـنار، ولم يكن معه سـلاح، إلا أنه استطاع تضليل الرجل، ثم رجع ليبحث عنه، وتواجها في مخرج 7 بالرياض.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “اللقاء من الصفر”، أن سيارته ضـربت حواجز المخرج، فنزل ورفع يديه، ونزل المطلوب وأطلق عليه 34 رصـاصة لم تصبـه، وأنه حاول نصحه، مضيفا أن المطلوب خشي من وصول الشرطة، فهرب، وقام اللواء بالاتصال بزميله وأبلغه بملاحقة المطلوب وقبض عليه.
وتذكر وقت أن طلبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقت أن كان أميرا للرياض، وكان هو ضابطا مستجدا بشرطة الملز، بخصوص قضية شائكة، وطلب منه خادم الحرمين أن يسبقه لأحد المواقع، مشيرا إلى أن القضية كانت مهمة بالفعل، وأن الملك سلمان طلب أن تكون الأوراق عنده في اليوم التالي، وتعجب اللواء؛ فهذا أمير الرياض، يناقش ضابطا صغيرا، مؤكدا أن ذلك أعطاه دافعا وحافزا معنويا كبيرا. وفق “أخبار 24”.
وروى أنه في عام 2012 وعقب إصـابة ضباط في مداهمة أمنية، وفرار عدد من المطلوبين، وصلت معلومات برغبة اثنين منهم في تسليم نفسيهما، وكانا موجودين على بعد 3 ساعات بالسيارة خارج مدينة الرياض، وكُلف مقابلتهما الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وكان شرطهما أن يكون اللقاء في مكان مهجور محدد بدقة، وعندما وصل بحث عن الموقع وكانا هناك ملثمين.
وبين أنه تحدث معهما وأثنى على مبادرتهما، فركبا معه، وبعد مدة من القيادة، وشروق الشمس، كان الراديو يذيع أغنية لخالد عبدالرحمن، وأنه فكر في إغلاقه إلا أنه وجدهما مرحبين وبدأت الأحاديث، وأنه فكر فيما قد يحدث لو تراجعا عن رأيهما، فالسيارة معبأة بنزيناً وهذا ضابط بين أيديهما، لكن عند الوصول للرياض تأكد أن استسلامهما كان بإرادتهما، وأنهما يريدان السلامة ومغرر بهما.
اللواء المتقاعد #ناصر_الدويسي يكشف أسرار المقابلة التي جمعته باثنين من المطلوبين أمنيا لتسليم نفسيهما للأمن السعودي
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— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) May 1, 2021
الدافع الذي غرسه موقف الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض في #ناصر_الدويسي في بداية عمله ضابطا صغيرا في شرطة الملز
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— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) May 1, 2021
مطاردة المـوت التي كادت تودي بحياة #ناصر_الدويسي في مخرج 7 وهو مدير التحريات والبحث الجـنائي في الرياض
قصص #اللقاء مستمرة يمكنك متابعتها بعد الاشتراك في Shahid VIPhttps://t.co/yVxTCyK43a #MBC1 pic.twitter.com/pGbWDYtNfK
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) May 1, 2021