توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غد الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.
وأوضح المركز أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثير الحالة بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى تشكل السيول في مناطق: عسير ، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة ، بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها على الأجزاء الغربية لمكة المكرمة ونجران والمناطق الساحلية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مناطق: عسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة ستشهد هطول أمطار رعدية يصحبها غالباً زخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كم/س، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على تلك المناطق.