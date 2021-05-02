“الخطيب”: السياحة الداخلية والترفيه أسهما في انخفاض السفر إلى الخارج بنسبة 30%

قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن السياحة الداخلية والفعاليات الترفيهية أسهمت في انخفاض سفر المواطنين والمقيمين إلى الدول المجاورة بنسبة 30% خلال عام 2019.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق الرؤية، أن الفعاليات الترفيهية والوجهات السياحية داخل المملكة خلقت 20 ألف وظيفة موسمية متميزة وعالية الرواتب.
وأشار إلى أن الإنفاق الذي تنفقه الدولة على البنية التحتية ولدعم قطاعي السياحة والترفيه سيؤتي ثماره خلال السنوات المقبلة، وسيشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه القطاعات، بما يسهم في خلق المزيد من الوظائف وتنمية الاقتصاد.
أ.أحمد الخطيب:
– القطاع الخاص يعمل مع الترفيه والسياحة في كثير من البرامج
– السياحة الداخلية أسهمت في انخفاض السفر إلى الخارج بنسبة 30%
– 500 ألف غرفة فندقية ستكون في السوق السعودي خلال 5 سنوات#رؤية_2030_تصنع_فرص_المستقبل#رؤية_2030_واقع_يتحقق pic.twitter.com/QcXI26jams
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 1, 2021
وفق “أخبار 24”.