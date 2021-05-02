أكدت الفنانة التشكيلية، لولوة الحمود، أنها فوجئت بوجود إحدى لوحاتها بمكتب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مبينةً أن هذه اللوحة صارت الأقرب إلى قلبها من بين اللوحات التي رسمتها.
وأوضحت أن زملاءها أرسلوا لها صورًا من لقاء ولي العهد بوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو عام 2020، وأشاروا إلى أن لوحتها تظهر في الصورة بمكتب الأمير محمد بن سلمان، وأكدت أنها فوجئت لهذا الأمر وعبرت لهم عن بالغ سعادتها.
ونشرت لولوة في حينها صورة للوحتها داخل مكتب ولي العهد، وأكدت أن لا شيء يضاهي نجاح الفنان في وطنه وتقدير الدولة لفنّه، رغم أن لوحاتها تُعرض في مؤسسات ومتاحف عالمية.
وقالت في تصريحات سابقة إن هذه اللوحة تأتي ضمن مجموعة فنية أطلقت عليها اسم “الباقيات” والتي تضم مجموعة من اللوحات (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، واستغرقت في رسمها ثلاثة أشهر. وفق “أخبار 24”.
وأضافت خلال مقابلة مع برنامج “المسار” على قناة “السعودية” أنها صممت هذه اللوحة عام 2013، وعرضتها في متحف الشارقة للخط عام 2014، وباعتها لاحقًا لشركة بريطانية.
#المسار | الفنانة التشكيلية لولوة الحمود: لوحتي بمكتب سمو #ولي_العهد الأقرب لقلبي.#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/3qljkrE8yG
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 1, 2021
للمعلومية، سمو سيدي #ولي_العهد وجه من عام ٢٠١٣، بأن تكون في كل مقراته الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيدي سعودية.
مبدعة يا لولوه 👍 https://t.co/tKumsAYplB
— بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) April 30, 2020