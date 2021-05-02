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أخبار محلية > بالفيديو.. “السليمان”: على المسلم مراعاة هذه الأمور عند إخراج الزكاة
02/05/2021   1:25 م

بالفيديو.. “السليمان”: على المسلم مراعاة هذه الأمور عند إخراج الزكاة

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أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الشيخ عبدالسلام السليمان، أنه على المسلم أن يعتني بأمر الزكاة، فهي نماء للمال، وبركته.

وأشار السليمان، إلى أن هناك عدة أمور ينبغي أن يحرص عليها المسلم عند إخراج الزكاة، وهي إخراجها في موعدها، وأن يخرجها لمستحقيها، وهو ما يحمّل الجميع مسؤولية عظيمة.

وتابع أن البعض لا يستطيع أن يصل إلى الفقراء والمساكين، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل سخرت الإمكانات اللازمة عبر منصة “زكاتي”، وهي هيئة موثوقة للأفراد لجباية الزكاة وصرفها لمستحقيها. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “السليمان”: على المسلم مراعاة هذه الأمور عند إخراج الزكاة

أخبار محلية
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