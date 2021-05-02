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أخبار محلية > بالفيديو.. “العثيم” يكشف عن قيمة شركته حالياً وأسباب انفصاله عن إخوته في التجارة
02/05/2021   1:25 م

بالفيديو.. “العثيم” يكشف عن قيمة شركته حالياً وأسباب انفصاله عن إخوته في التجارة

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كشف رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله العثيم، عن حجم قيمة أصول شركته حالياً، وعن أسباب انفصاله عن إخوته في مجال التجارة.

وقال العثيم، خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن والدهم توفي عام 1400هـ، وترك لهم 17 مليون ريال، مشيراً إلى أنها خلال 10 سنوات وصلت إلى 62 مليوناً أي في عام 1410هـ، ثم تطورت لتصل قيمة الأصول في عام 1416هـ إلى 260 مليون ريال، مبيناً أن إجمالي قيمة أصول شركته حالياً يُقدر بحوالي 10 مليارات ريال. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن انفصاله عن إخوته في التجارة كان بسبب اختلاف وجهات النظر بينهم، وخاصة بينه وبين إخوته الأصغر سناً.

بالفيديو.. “العثيم” يكشف عن قيمة شركته حالياً وأسباب انفصاله عن إخوته في التجارة

أخبار محلية
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