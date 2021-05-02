بالفيديو.. “العثيم” يكشف عن قيمة شركته حالياً وأسباب انفصاله عن إخوته في التجارة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله العثيم، عن حجم قيمة أصول شركته حالياً، وعن أسباب انفصاله عن إخوته في مجال التجارة.
وقال العثيم، خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن والدهم توفي عام 1400هـ، وترك لهم 17 مليون ريال، مشيراً إلى أنها خلال 10 سنوات وصلت إلى 62 مليوناً أي في عام 1410هـ، ثم تطورت لتصل قيمة الأصول في عام 1416هـ إلى 260 مليون ريال، مبيناً أن إجمالي قيمة أصول شركته حالياً يُقدر بحوالي 10 مليارات ريال. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن انفصاله عن إخوته في التجارة كان بسبب اختلاف وجهات النظر بينهم، وخاصة بينه وبين إخوته الأصغر سناً.
رجل الأعمال #عبدالله_العثيم:
والدي توفي 1400هـ وترك لنا 17 مليون وصل إلى 62 مليون في عام 1410، وتطور في 1416 إلى 260 مليون، واليوم أصبحت حوالي 10 مليار
في #الليوان تتضح الحكاية #عبدالله_العثيم_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/umztWkSZxW
— الليوان (@almodifershow) May 1, 2021
رجل الأعمال #عبدالله_العثيم يكشف أسباب انفصاله عن أخوته في مجال التجارة
في #الليوان تتضح الحكاية #عبدالله_العثيم_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/LZrkYljfaK
— الليوان (@almodifershow) May 1, 2021