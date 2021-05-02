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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الصحة الأسبق يروي قصة اقتراحه فحص الزواج المبكر ورد فعل الملك فهد
02/05/2021   1:25 م

بالفيديو.. وزير الصحة الأسبق يروي قصة اقتراحه فحص الزواج المبكر ورد فعل الملك فهد

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روى وزير الصحة الأسبق، الدكتور حمد المانع، تفاصيل اقتراحه فحص الزواج المبكر، ورد فعل الملك فهد رحمه الله بعد عرض الفكرة عليه.

وقال الدكتور المانع، خلال لقائه ببرنامج “المسار” على قناة “السعودية”، إنه كان يمر على قسم الطوارئ في أحد المستشفيات وفوجئ بطفل يصرخ من شدة الألم وبسؤال الطبيب عن السبب أجاب بأن الطفل يعاني من الأنيميا المنجلية.

وأضاف أنه فور رجوعه إلى مكتب الوزارة طلب إحصائية من الطب الوقائي عن الأنيميا المنجلية في المملكة، مبيناً أن الإحصائية أظهرت زيادة في أعداد المصابين بشكل سنوي.

وتابع أنه تواصل في اليوم التالي مع وزير العدل وطلب منه عرض فكرة فحص ما قبل الزواج بشكل إلزامي في مجلس الوزراء على الملك فهد رحمه الله من أجل السيطرة على زيادة الأنيميا المنجلية.

ولفت إلى أن الملك فهد وجه الملك عبدالله رحمه الله (ولي العهد حينذاك) بسرعة تنفيذ القرار، مشيراً إلى أنه بحكم خبرته في العمل يعتبر هذا أسرع قرار اتخذ. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه تم توزيع معدات الفحص والأطباء والفنيين على جميع مستشفيات المملكة خلال شهرين، وساهم هذا الفحص في انخفاض أعداد الإصابات بشكل تدريجي.

بالفيديو.. وزير الصحة الأسبق يروي قصة اقتراحه فحص الزواج المبكر ورد فعل الملك فهد

أخبار محلية
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