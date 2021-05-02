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أخبار محلية > بالفيديو.. صاحب “أسواق العثيم” يرد على “حماية المستهلك” بشأن ارتفاع أسعار المنتجات لديهم
02/05/2021   1:24 م

بالفيديو.. صاحب “أسواق العثيم” يرد على “حماية المستهلك” بشأن ارتفاع أسعار المنتجات لديهم

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ردّ رجل الأعمال وصاحب “أسواق العثيم”، عبدالله العثيم، على بيان جمعية “حماية المستهلك” الذي وضع أسعار “أسواق العثيم” ضمن الأغلى في المملكة، مشيراً إلى أن الأرقام التي وردت في تقرير الجمعية “ليست دقيقة”.  

وقال العثيم، إنه يشكك بتلك الأرقام كون الآلية التي وضعت بها ليست دقيقة ويدوية، داعياً إلى وجود نظام آلي لاختيار الأصناف التي يتم مراجعة الأسعار فيها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن اختيار الأصناف يتم حالياً حسب رغبات ووجهات نظر البعض.  

وأضاف خلال إحدى حلقات “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن أسواق العثيم تحرص على وضع تخفيضات وعروض بشكل أسبوعي، مبيناً أنها لا تتبع أي طرق تسويق تتلاعب بالعملاء والمُستهلكين.   وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن لديهم حالياً 255 فرعاً في المملكة، و45 ركناً في مصر، مشيراً إلى أن لديهم خطة توسعية لأعمالهم كانت في البداية تعمل على فتح 10 فروع سنوياً، لكن تلك النسبة زادت ووصلت خلال العاملين الماضيين إلى 30 فرعاً في العام. 

 

بالفيديو.. صاحب “أسواق العثيم” يرد على “حماية المستهلك” بشأن ارتفاع أسعار المنتجات لديهم

أخبار محلية
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