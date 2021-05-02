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أخبار محلية > رئيس “التحول الوطني”: البرنامج ساهم في انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 51%
02/05/2021   1:25 م

رئيس “التحول الوطني”: البرنامج ساهم في انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 51%

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أشاد رئيس برنامج التحول الوطني، محمد التويجري، بالنجاحات التي حققها البرنامج منذ إطلاقه ضمن رؤية السعودية 2030، مستعرضاً عدداً من أبرز هذه النجاحات.

وأشار، خلال الجلسة الحوارية “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق الرؤية، إلى انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 51%.

وأوضح أن تطوير منظومة المرور والإجراءات التي أُطلقت في هذا المجال ساهمت في انخفاض أعداد الوفيات بسب الحوادث المرورية من 9 آلاف سنويًا إلى أقل من 4500 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن برنامج التحول الوطني يتطلع إلى تحقيق أهداف طموحة من أبرزها خدمة المواطن، وتحسين البيئة، وجذب الاستثمارات.

رئيس “التحول الوطني”: البرنامج ساهم في انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 51%

أخبار محلية
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