“الصحة” توضح الإجراء المتبع عند مخالطة حالة مصابة بـ”كورونا” لمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد على ربع ساعة

ردت وزارة الصحة على استفسار بشأن الإجراء المتبع عند مخالطة حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد على ربع ساعة.
وقالت الوزارة إنه يجب عزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس لمدة 10 أيام على الأقل من تاريخ ظهور الأعراض عليه، مبينةً أنه يمكنه إنهاء العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض.
وأضافت أن المخالط يُحجر لمدة 10 أيام من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب، موضحةً أنه يمكن قصر مدة الحجر إلى 7 أيام في حال ظهرت نتيجة الفحص المخبري للمخالط سلبية وقد أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر. وفق “أخبار 24”.
وتابعت أنه في حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه على الفور ويقوم بعمل مسحة للفحص المخبري.