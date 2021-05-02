خال الطفلة التي خطفت بمكة يروي التفاصيل.. وهكذا خدعت الخاطفة شقيقته

روى خال الطفلة التي تعرضت للخطف من أحد المستوصفات الخاصة في مكة المكرمة تفاصيل الواقعة، وكيف خدعت الخاطفة شقيقته واستدرجتها لأخذ الرضيعة منها.
وقال خال الطفلة، إن شقيقته تعرفت على الخاطفة وهي من نفس جنسيتها البرماوية، قبل أن تعرض عليها الأخيرة توطيد علاقتهما والحصول على رقمها الشخصي للتواصل معها.
وأضاف وفقاً لـ”سبق”، أن الخاطفة أقنعت شقيقته بوجود علاقات قوية لها داخل المستشفى ويمكنها توفير خصومات لها، مبيناً أنه بعد الإنجاب بأيام قليلة تواصلت الخاطفة معها لتُبلغها بتوفير خصومات لها.
ولفت إلى أن الخاطفة أخذت الطفلة من شقيقته بعد وصولها المستشفى بزعم الكشف عليها وعمل خصومات لها من الصيدلية، قبل أن تختفي تماماً من المستشفى، ومن ثم يتم التواصل مع الجهات الأمنية لعمل اللازم.
وكانت الجهات الأمنیة في منطقة مكة المكرمة، أعلنت القبض على المُقیمة وهي من الجنسية البرماوية، بعد تلقيها بلاغاً بخطف الطفلة حديثة الولادة.