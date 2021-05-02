نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بنسبة 65%.. ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال مارس الماضي
02/05/2021   6:40 م

بنسبة 65%.. ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال مارس الماضي

+ = -
352

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال شهر مارس 2021 بنسبة 65% لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 40.84 مليار ريال مقارنة ﺑ24.79 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.

ووفقًا لما أظهرته نشرة البنك المركزي السعودي “ساما” الشهرية، فإن المبيعات تمت من خلال 395.9 مليون عملية، وعبر 792.8 ألف جهاز، فيما تعد قيمة المبيعات عبر نقاط البيع التي تمت خلال شهر مارس الماضي الأعلى على الإطلاق.

وأبانت أن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي سجلت خلال شهر مارس الماضي انخفاضا بنسبة 4% لتصل نحو 54.66 مليار ريال، مقارنة بسحوبات مارس 2020 والتي بلغت 56.9 مليار ريال، مشيرة إلى أن هذه السحوبات تمت من خلال 17.3 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 149.2 مليون عملية. وفق “أخبار 24”.

ويصل بذلك حجم إنفاق المستهلكين في المملكة خلال شهر مارس الماضي إلى نحو 95.50 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 17%، مقارنة بنحو 81.69 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

بنسبة 65%.. ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال مارس الماضي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885151059.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.