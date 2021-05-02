حذر خبراء في مجال الصحة والتغذية، من الإكثار من تناول مجموعة معينة من الأطعمة قد تسبب تساقط الشعر وفقدان حيويته، مشيرين إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي مفيد لصحة الشعر.
وأوضح الخبراء وفقا لموقع “إن دي تي في فوود”، المعني بشؤون التغذية والصحة، أن هناك 6 عناصر أساسية تساهم في فقدان الشعر، وهي كالتالي:
السكريات، فهي بجانب ضررها على الصحة العامة، فهي تسبب ضررا كبيرا لصحة الشعر، حيث أظهرت الدراسات أن مقاومة الأنسولين التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة يمكن أن تؤدي أيضا إلى تساقط الشعر أو الصلع لدى كل من الرجال والنساء.
تناول الأسماك بكثرة، فقد أثبتت دراسات وأبحاث علمية أن الإكثار من تناولها يمكن أن يؤدي إلى مستويات العالية من الزئبق المتواجد في الأسماك، وهو ما يتسبب في تساقط الشعر بشكل مفاجئ.
بياض البيض النيئ، فهو يتسبب في نقص البيوتين في الجسم، وهو الفيتامين الذي يساعد في إنتاج الكيراتين المغذي للشعر، حيث إن مادة “الأفيدين” الموجودة في بياض البيض النيئ تتحد مع البيوتين وتعيق امتصاصه في الأمعاء بما يضر بصحة الشعر.
الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، وهي الأطعمة التي تسبب ارتفاع الأنسولين مثل الدقيق المكرر والخبز والتي قد تتسبب في اختلالات هرمونية وارتفاعًا مفاجئًا في الأنسولين والأندروجينات التي ترتبط ببصيلات الشعر وتؤدي إلى تساقطه. وفق “أخبار 24”.
المشروبات الغازية الدايت، كونها تحتوي على مادة تحلية صناعية تسمى “الأسبارتام”، والتي أثبتت الأبحاث إمكانية تسببها في إلحاق ضرر ببصيلات الشعر.
الوجبات السريعة، فهي بجانب تسببها في حدوث سمنة للأشخاص، فهي أيضا تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتسبب تساقط الشعر، حيث يمكن للأطعمة الدهنية أن تجعل فروة الرأس دهنية، وقد تؤدي إلى انسداد المسام وتصغير بصيلات الشعر، وبالنهاية تساقطه.