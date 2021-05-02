نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ9200 أصبح رسميا ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء
02/05/2021   6:40 م

مصادر: الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ9200 أصبح رسميا ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء

+ = -
391

كشفت مصادر، عن توجيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بشكل رسمي، مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتضمين تكلفة الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ9200 ضمن الدقائق المجانية المتوفرة في باقات العملاء.

ولفتت المصادر وفقا لـ”سبق” إلى أن هذه الخطوة من الهيئة تأتي بعد تزايد شكاوى العملاء من استخدام بعض الجهات للرقم 9200 لتلقي استفسارات خدمات ما بعد البيع، فضلا عن قلة الاستجابة لهم وطول مدتها الأمر الذي يكلفهم المزيد من الأعباء المالية.

وأوضحت، أن شركات الاتصالات بدأت اليوم (الأحد) في بث رسائل توعوية تتضمّن إخطاراً يفيد العملاء بدخول الاتصال بالأرقام التي تبدأ بـ 9200 ضمن الباقة المجانية للباقات المشترك بها.

وبينت أنه في حال استنفاد كامل الدقائق المجانية المتاحة في تلك الباقات، ستحتسب تكلفة الاتصال بأرقام خدمة العملاء وفقاً للتعرفة المعتمدة للدقائق المحلية.

مصادر: الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ9200 أصبح رسميا ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885151064.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.