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أخبار محلية > “العدل” تكشف عن تحديثات وخدمات جديدة لمأذوني الأنكحة عبر بوابة “ناجز”
02/05/2021   6:41 م

“العدل” تكشف عن تحديثات وخدمات جديدة لمأذوني الأنكحة عبر بوابة “ناجز”

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كشفت وزارة العدل عن إصدار تحديثات وإضافة خدمات عدلية جديدة لمأذوني الأنكحة على بوابة “ناجز”.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تهدف إلى التيسير على مأذوني الأنكحة في إنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وموثوقية، فيما يخص خدمات (إعادة القيد- التجديد- والتعديل)، الخاصة بترخيص مهنة مأذوني الأنكحة.

وأشارت إلى أن التحديث الجديد يتميز بالتكامل مع البريد السعودي لاعتماد العنوان الوطني، وتمكين المأذون من الإجراء المناسب حيال رخصة تجديد أو إعادة قيد، فضلا عن إتاحة خاصية تعديل الطلب في حال كان معادا للاستكمال لخدمات (طلب ترخيص مأذون جديد- إعادة قيد – وتجديد وترخيص مأذون أنكحة). وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن التحديث يمكن المأذون من عرض الرخص الخاصة به واستعراض طلباته المقدمة، وتحديث دليل مأذوني الأنكحة، وتحديث واجهة الاستخدام.

“العدل” تكشف عن تحديثات وخدمات جديدة لمأذوني الأنكحة عبر بوابة “ناجز”

أخبار محلية
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