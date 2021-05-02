مصادر تكشف تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع المدرب “مورايس”

كشفت تقارير صحفية، عن خطوة جديدة من جانب إدارة نادي الهلال للإسراع في قدوم البرتغالي جوزيه مورايس ليتولي تدريب الفريق خلفا لروجيرو ميكالي.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ” الرياضية” أن إدارة الهلال شرعت في ترتيب قدوم مورايس إلى مدينة الرياض في أقرب وقت ممكن، وذلك تمهيدًا للتوقيع معه وتولي قيادة الفريق.
وأوضحت أن عقد المدرب البرتغالي مع الهلال سيمتد حسب الاتفاق بين الطرفين حتى نهاية الموسم، على أن تبحث الإدارة بعد نهاية الموسم أمر استمراره من عدمه.
وتوصلت إدارة الهلال في وقت سابق لاتفاق مع مورايس لتولي قيادة القيادة الفنية في الفريق، بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي الذي قررت الإدارة إقالته عقب نهاية دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021.