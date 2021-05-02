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أخبار محلية > لتغطي مخاطر الإصابة بكورونا.. تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين
02/05/2021   10:20 م

لتغطي مخاطر الإصابة بكورونا.. تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين

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أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني عن تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة، والزيارة، والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت البنك المركزي في بيان أن إضافة هذه التغطية تهدف لتوفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة، حرصاً على سلامة الجميع، وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

كما توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ لا قدر الله. وفق “أخبار 24”.

لتغطي مخاطر الإصابة بكورونا.. تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين

أخبار محلية
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