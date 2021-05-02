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أخبار محلية > طقس الإثنين: أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على هذه المناطق
02/05/2021   10:20 م

طقس الإثنين: أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الإثنين)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

وأشار المركز إلى احتمالية تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

وأضاف أن الرياح السطحية تنشط على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة 38 درجة مئوية فيما تسجل أبها والباحة 16 درجة. وفق “أخبار 24”.

طقس الإثنين: أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على هذه المناطق

أخبار محلية
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