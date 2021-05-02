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أخبار محلية > “هيئة الترفيه” تطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في الجامعات
02/05/2021   10:20 م

“هيئة الترفيه” تطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في الجامعات

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أطلقت الهيئة العامة للترفيه برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية لـ 12 تخصصًا، وذلك بتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في إطار جهود الهيئة لتطوير الكوادر البشرية السعودية عبر تطوير قدراتهم ومهاراتهم في قطاع الترفيه، وتوليد الفرص الوظيفية للشباب والشابات.

ويشمل البرنامج التدريبي أبرز التخصصات المتاحة أمام الطلاب والطالبات للتدريب فيها وهي: إدارة الفعاليات، التسويق والعلاقات العامة، الموارد البشرية، إدارة المشاريع، الهندسة الصناعية، القانون، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التصميم الجرافيكي، الترجمة، إدارة الجودة والمحاسبة.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على الفرص التدريبية والاطلاع على شروط البرنامج وتفاصيله، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة على الـــرابـــط .

هيئة الترفيه

وفق “أخبار 24”.

“هيئة الترفيه” تطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في الجامعات

أخبار محلية
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