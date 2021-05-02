طلب “كشري” على الهواء.. خالد الفراج يُقلد عمرو أديب في عصبيته وحبه للأكل

تقمص الفنان الكوميدي خالد الفراج، شخصية الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب، وذلك من خلال استعراض بعض عباراته الشهيرة وطريقة تناوله للأخبار والموضوعات المختلفة في برنامجه.
وقلَد خلال برنامج “ستديو 21” على قناة mbc، الإعلامي المصري خلال حديثه عن مواطنه النجم الشهير عمرو دياب، والتركيز على اهتمامه بصحته وممارسة الرياضة وهو في سن الـ60 من عمره، عاقدًا مقارنة بين شكل وصحة كلاهما.
واستخدم الفراج بعض العبارات التي يستخدمها الإعلامي المصري أثناء تقديمه للبرامج، وبالأخص ما يتعلق منها بالطعام، والذي يشتهر أديب بحبه وتخصيصه بعض الفقرات لتناول الأكلات الشعبية المصرية من أشهر بائعيها، مطالبًا فريق الإعداد بتجهيز “الكشري” و”المحشي”. وفق “أخبار 24”.
واتسم أداء الفراج بالعصبية الشديدة خلال تقمصه لشخصية أديب، بما في ذلك خلال أحد المشاهد الذي شهد جلسة علاج مع طبيبه النفسي.
#خالد_الفراج يبدع ويعصب ويقلد #عمرو_اديب @khalidalfarraj
اشترك الآن في ShahidVIP وشاهد #ستوديو21 وباقي البرامجhttps://t.co/95sWc6NAti pic.twitter.com/ossnfT7s7m
— MBC1 (@mbc1) May 2, 2021