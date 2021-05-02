استعرض الإعلامي أحمد الشقيري، اليوم (الأحد)، عدداً من الكهوف الموجودة في المملكة والتي تعود إلى ملايين من السنوات، وتتميز بطابع سياحي واجتماعي وثقافي.
وأوضح الشقيري، خلال حلقة اليوم من برنامج “سين” على قناة mbc1، أنه تم اكتشاف أكثر من 1800 كهف في المملكة منها 100 كهف صالح للسياحة، ومن ضمنها كهف “أم حشيوي” الذي يتميز بطول قدرة 3825 متراً وعرضه 25 وارتفاع 22 متراً، ويعد أطول قناة في الوطن العربي.
وزار الشقيري كهف “الطحالب” الذي يبلغ عمره أكثر من 50 مليون سنة، بالإضافة إلى كهف “جانين” ويوجد هذا الكهف على جبل ضخم في منطقة حائل يقع وسط بحيرة جانين الغنية بالمياه الجوفية، ويتميز فيه النقوش الثمودية والحبشية القديمة التي تنتشر على صخور الجبل.
كما زار كهف “المربع” حيث وجد فيه عظاما وجماجم، وانتقد الشقيري الكتابات التي يكتبها الزوار على الكهوف، داعياً الجميع للحفاظ على هذه المعالم السياحية التي يجب أن نفخر بها.
وفق “أخبار 24”.