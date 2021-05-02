مدير البطولة العربية: تأهل الهلال لأبطال آسيا غير مستحق.. والأهلي أكبر الرابحين

علق مدير البطولة العربية لكرة القدم، طلال آل الشيخ، على تأهل فريق الهلال إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2021، موضحًا أنه لم يستحق التأهل.
وقال طلال آل الشيخ، في تصريحات لبرنامج “الديوانية”: “الهلال لم يقدم المستوى المعروف عنه.. هو تأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا دون أن يستحق هذا التأهل”.
وتابع “آل الشيخ”، أن ما حدث للهلال يعد جرس إنذار للفريق، خاصة أن إدارة النادي تأخرت كثيرًا في استبدال المدرب الحالي ميكالي.
وأكد طلال آل الشيخ، أن النصر استحق التأهل عن جدارة خاصة أن مجموعته كانت أقوى من مجموعة الهلال، مضيفًا أن مستوى النصر لم يكن ثابتًا في بعض المباريات لكنه مع ذلك تدارك الموقف ونجح في العبور. وفق “أخبار 24”.
وذكر “آل الشيخ” أن فريق الأهلي هو أكبر الرابحين من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، لأنه استعاد روحه من جديد وأظهر هيبته في المباريات التي لعبها وتحديدًا في آخر أربع مباريات بمجموعته.