هاجم مغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مواطناً ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على سناب شات يتنمر فيه على امرأة مسنة تبيع الخضار.
واستنكر المواطن على المسنة بيعها الخضار في عز النهار بدلاً من التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي والجلوس في بيتها، مضيفاً ” حتى يقول الناس مسكينة كي يشتروا منك”.
وبرر المواطن تصويره لخضار المسنة ووضعها حتى يظهر للناس أن الحكومة تعطي وتكرم، ولكن البعض يريدون تعـذيب أنفسهم.
وتصدر الوسم الذي يحمل اسم المواطن الترند في “تويتر” حيث استغرب المغردون من موقفه، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبته.
وفق “أخبار 24”.