نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تجدد التنبيه بعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح
02/05/2021   10:19 م

“الشؤون الإسلامية” تجدد التنبيه بعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح

+ = -
456

جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التأكيد على المساجد والجوامع بعدم إقامة صلاة القيام منفردة والالتزام بتعليماتها السابقة بجمع التراويح والقيام مع العشاء بـ 30 دقيقة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكيداً لما تم نشره عبر بيان الوزارة الصادر بتاريخ 29/ 8 / 1442هـ بناءً على ما ورد من وزارة الصحة بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألا تتجاوز 30 دقيقة، فقد أكدت فيه على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

وكانت الوزارة عممت قبل شهر رمضان أن تجمع صلاة التراويح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة وجود المصلين مما يساهم في الحد من فرص تفشي الوباء. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” تجدد التنبيه بعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885151136.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.