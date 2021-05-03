‏ النائب العام يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تجديد الثقة

رفع النائب العام الشيخ سعود المعجب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتمديد خدمته نائباً عاماً لمدة أربع سنوات.
وأوضح المعجب أن تجديد الثقة الملكية يضع على عاتقه مسؤوليات أكبر للإسهام في مسيرة العدالة الجزائية الناجزة، وتقديم أفضل الممارسات العالمية، في حفظ الحقوق وحماية المصالح ورعاية أمن واستقرار وسكينة الوطن والمواطن والمقيم.
وبيّن أن النيابة العامة ماضية بعزيمة راسخة وخطى متسارعة طموحة في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية وخططها المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات جذرية لتحقيق مبادئ العدالة الجزائية الناجزة . وفق “أخبار 24”.
ودعا في ختام حديثه أن يديم الله على وطننا الغالي علي قلوبنا نعمة الأمن والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويوفقهما لكل خير ويعينهما على ذلك إنه سميع مجيب.