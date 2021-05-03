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أخبار محلية > “الخطوط السعودية”: رفع تعليق الرحلات الجوية لا يشمل الدول التي تقرر تعليق السفر منها أو إليها
03/05/2021   4:44 ص

“الخطوط السعودية”: رفع تعليق الرحلات الجوية لا يشمل الدول التي تقرر تعليق السفر منها أو إليها

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أكدت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، أن قرار رفع تعليق سفر المواطنين خارج المملكة بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الخامس من شوال المقبل، لا يشمل الدول التي تقرر تعليق السفر منها أو إليها. 

وأوضحت الشركة أن الدول التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، لا ينطبق عليها القرار الصادر أمس (الأحد) من وزارة الداخلية. 

جدير بالذكر أن المملكة قررت في شهر فبراير الماضي تعليق السفر من وإلى بعض الدول بشكل مؤقت، واستثنت من ذلك المواطنين، والدبلوماسيين، والممارسين الصحيين وعائلاتهم. وفق “أخبار 24”.

“الخطوط السعودية”: رفع تعليق الرحلات الجوية لا يشمل الدول التي تقرر تعليق السفر منها أو إليها

أخبار محلية
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