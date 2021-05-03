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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تُعلن جاهزيتها التشغيلية بعد اعتماد رفع تعليق سفر المواطنين
03/05/2021   4:44 ص

“الخطوط السعودية” تُعلن جاهزيتها التشغيلية بعد اعتماد رفع تعليق سفر المواطنين

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أعلنت شركة الخطوط السعودية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، استكمال جاهزية التشغيل لكافة شركاتها استعداداً لرفع تعليق سفر المواطنين.  

وأوضحت أن رفع تعليق سفر المواطنين سوف يبدأ من يوم الإثنين، الموافق 17 مايو 2021، مشيرةً إلى أنه يمكن معرفة كافة المستجدات من خلال الحسابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.    

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس (الأحد)، اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021، وذلك لعدد من الفئات.  وفق “أخبار 24”.

“الخطوط السعودية” تُعلن جاهزيتها التشغيلية بعد اعتماد رفع تعليق سفر المواطنين

أخبار محلية
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