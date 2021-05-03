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أخبار محلية > “متحدث التجارة”: استمرار منع 4 ممارسات في المنشآت التجارية ومنافذ البيع تجنباً للتزاحم
03/05/2021   4:43 ص

“متحدث التجارة”: استمرار منع 4 ممارسات في المنشآت التجارية ومنافذ البيع تجنباً للتزاحم

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قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إن هناك 4 ممارسات سوف يستمر منعها في المنشآت التجارية ومنافذ البيع منعاً للتزاحم.

وأوضح أن هذه الممارسات تضم منع دعوة المعلنين والمشاهير لمنافذ البيع، ومنع إجراء المسابقات في منافذ البيع والمنشآت التجارية، ومنع إقامة حفل افتتاح المحال التجارية والأسواق، وأخيراً منع التدشين المكاني للخدمات والمنتجات والسلع الجديدة.  

وأشار إلى أن هذه المرحلة هامة جداً ويتطلب من المنشآت التجارية والمستهلكين الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.  وفق “أخبار 24”.

 

“متحدث التجارة”: استمرار منع 4 ممارسات في المنشآت التجارية ومنافذ البيع تجنباً للتزاحم

أخبار محلية
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