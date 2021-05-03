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أخبار محلية > خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية
03/05/2021   4:47 ص

خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين عدة أوامر ملكية جاءت كالتالي:

– تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

– تعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء .

– تعيين معالي الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط .

– تعيين الدكتورة ايمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

– إعفاء الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

-تعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية

أخبار محلية
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