شاهد.. آراء المواطنين حول إمكانية وجود تلاعب في أسعار التأمين الصحي

أبدى عدد من المواطنين آرائهم حول احتمالية وجود تلاعب في أسعار التأمين الصحي من عدمه.
وأوضحوا أن هناك سلبيات لبعض شركات التأمين الصحي منها رفع أسعار اشتراك التأمين السنوي وعدم تغطية أدوية معينة، ووجود جشع من بعض مستشفيات القطاع الخاص عند علمهم بوجود تأمين للمراجع.
وأضافوا وفقاً لـ “الإخبارية” أن هناك بعض الأشخاص يستخدمون تأمين أشخاص آخرين من أجل سحب أجهزة طبية وأدوية، والتأخير في إجراء بعض العمليات وعمل الفحوصات بسبب انتظار الموافقات التي تمتد لساعات. وفق “أخبار 24”.
وتابعوا أن شركات التأمين تتحمل فقط أسعار الأدوية الأرخص سعراً، بينما الأغلى يتحملها المراجع في أغلب الأحيان.
فيديو | #سؤال_اليوم.. هل ترى تلاعبًا في أسعار التأمين الصحي؟#الإخبارية pic.twitter.com/clbMkX3vW0
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 2, 2021