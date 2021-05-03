تحرك من اتحاد الكرة بشأن مباريات الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا

كشفت مصادر صحفية، عن وجود تحرك من الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، بشأن استضافة المملكة لمباريات الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الجزيرة”، إنه بعد النجاح في استضافة المجموعات الآسيوية، يسعى اتحاد كرة القدم لإقناع الآسيوي باستضافة الأدوار النهائية لفرق غرب القارة بدوري الأبطال.
وتأهل ناديا الهلال والنصر، للدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث سيواجه الأول نظيره فريق استقلال الإيراني، بينما يواجه النصر نظيره تراكتور الإيراني.
وتُقام مباريات دور الـ16 والدور ربع النهائي من جولة واحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، في المقابل يُقام الدور قبل النهائي بنظام مباراتي الذهاب والإياب خلال شهر أكتوبر، على أن يُقام النهائي في شهر نوفمبر.