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اخبار رياضية > “الصرامي”: ماجد النفيعي رئيساً للأهلي حتى 2025
03/05/2021   4:53 ص

“الصرامي”: ماجد النفيعي رئيساً للأهلي حتى 2025

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كشف المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، اليوم الأحد، عن الفائز في سباق انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي.

وقال “الصرامي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ماجد النفيعي رئيساً للنادي الأهلي الشقيق حتى 2025.. بالتوفيق لماجد وللنادي الأهلي”.

وكانت لجنة الانتخابات قد كشفت في وقت سابق عن القائمة الأولية للمرشحين، والتي ضمت القائمة الأولى، زياد اليوسف “مرشح للرئاسة”، فهر بن حسن محمد طيب، سليمان بن معيوض الجميعي، ماوية بنت عبد الكريم خفاجي، رأفت بن عبد الرحمن سمان، محمد بن أديب قطب، خالد بن أحمد الغامدي “مرشحون للعضوية”. وفق “أخبار 24”.

وضمت القائمة الثانية في انتخابات الأهلي، كلا من ماجد بن عائض النفيعي “مرشح للرئاسة”، بندر بن علي الدعجاني، محمد بن أحمد الديني، مازن بن غريب ضيف الله، رائد بن محفوظ آل زومة “مرشحون للعضوية”.

“الصرامي”: ماجد النفيعي رئيساً للأهلي حتى 2025

اخبار رياضية
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