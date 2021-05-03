بالأرقام.. ماذا قدم “ميكالي” خلال مشواره مع الهلال قبل رحيله؟

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إنهاء مهمة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، مع صفوف الفريق، الذي قاده في 13 مباراة بجميع المسابقات.
وأعلن الهلال، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورايس، لقيادة الفريق حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، خلفًا للبرازيلي ميكالي.
وقاد المدرب البرازيلي فريق الهلال في 13 مباراة بجميع البطولات، حيث لعب 7 مواجهات ضمن منافسات دوري المحترفين، فاز في 5 وخسر في مواجهتين فقط ولم يتعادل في أي لقاء، وسجل 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف. وفق “أخبار 24”.
ولعب الهلال تحت قيادة روجيرو ميكالي، 6 مباريات في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021، حيث فاز في 3 مباريات، وخسر مرتين، وتعادل مرة، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واهتزت شباكه 9 مرات.